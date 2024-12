Israel droht Libanon bei Scheitern der Waffenruhe

Israel warnt den Libanon vor den Folgen eines Scheiterns der Feuerpause mit der Hisbollah. Sollte die Waffenruhe mit der libanesischen Schiiten-Miliz zusammenbrechen, werde Israel nicht mehr zwischen der Hisbollah und dem Libanon unterscheiden, sagt der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag. Die Regierung in Beirut müsse dafür sorgen, dass Libanons Armee ihren Beitrag leiste, die Hisbollah vom Fluss Litani fernhalte und ihre Infrastruktur zerstöre.

Bei den bisher schwersten israelischen Angriffen seit Beginn der Waffenruhe im Libanon sind Behördenangaben zufolge mindestens elf Menschen getötet worden. Drei weitere wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Ziel der Angriffe seien die Städte Haris und Talussa im Süden des Landes gewesen. In Haris meldeten die Behörden mindestens fünf Tote. Im Ort Talussa, vier Kilometer von der Demarkationslinie entfernt, waren es mindestens vier Tote.

Zuvor hatte Israel angegeben, erstmals seit Beginn der Waffenruhe mit der Hisbollah vom Libanon aus beschossen worden zu sein. Ziel des Angriffs der Hisbollah-Miliz sei die Gegend von Har Dov direkt an der Grenze zum Libanon gewesen, teilte die Armee weiter mit. Die Projektile seien in offenem Gelände eingeschlagen, es habe keine Opfer gegeben. Har Dov, auch als Sheeba-Farmen bekannt, liegt ganz im Norden der israelisch besetzten Golanhöhen. Die Hisbollah bestätigte den Beschuss. Er sei als Warnung an Israel gemeint gewesen, das "die Waffenruhe wiederholt" verletzt habe.