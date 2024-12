Impfungen vor und während einer Schwangerschaft wichtig

"In der Schwangerschaft sollten keine Lebendimpfstoffe geimpft werden", sagte Fößleitner im Gespräch mit der APA zu den drei bereits im Vorfeld angeratenen Immunisierungen. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) ist in Österreich in jedem Alter nachholbar und kostenlos erhältlich. Sie ist laut dem Gynäkologen "sehr wichtig", weil Röteln Fehlbildungen des Kindes hervorrufen können. Gleiches gilt in seltenen Fällen für Feuchtblattern (auch Windpocken oder Varizellen genannt), zudem besteht für Schwangere ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von schweren Varizellen-Komplikationen, heißt es im allgemeinen österreichischen Impfplan.

"Ab dem Zeitpunkt, wo wir das Erwachsenenalter betreten, vergessen wir, dass wir Impfungen auffrischen", sagte Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbandes der Österreichischen Impfstoffhersteller (ÖVIH), in dem Gespräch. Je mehr die Gynäkologin oder der Gynäkologe schon "prepare for pregnancy" ("Vorbereitung auf eine Schwangerschaft") verfolge, desto besser, riet Gallo-Daniel. Der ÖVIH hat den Impfplan für Schwangere gemeinsam mit der ESIDOG (European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) herausgegeben.