Oppenheimers Enkel glaubt nicht an atomwaffenfreie Welt

Der Enkel des Atombombenerfinders Robert Oppenheimer glaubt nicht an eine Welt ohne Nuklearwaffen. "Offen gesagt: Wir werden sie nicht los", sagte Charles Oppenheimer der APA in Wien. "Meine Mission war, sie loszuwerden. Aber je länger ich mich damit beschäftige, umso weniger möglich scheint mir das", sagte der Gründer des "Oppenheimer Project", das sich für die friedliche Nutzung von Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel stark macht.

Oppenheimer äußerte sich am Rande einer Diskussionsveranstaltung mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), Rafael Grossi. Dieser beklagte, dass in der aktuellen geopolitischen Lage immer mehr Staaten "auf entwaffnend offene Weise über Atomwaffen sprechen". Das internationale System gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen sei daher "stark unter Druck".

Gleichzeitig nehme das Interesse an Atomenergie zu. "Zum ersten Mal überhaupt verlangt der private Sektor nach Atomenergie", sagte der argentinische Diplomat mit Blick auf IT-Konzerne, die gerne Reaktoren für ihre energiehungrigen Datenzentren hätten, Stahlkonzerne oder auch Schifffahrtsunternehmen. "In 50 Jahren wird ein bedeutender Teil der Schifffahrtsflotte mit Atomreaktoren betrieben sein", sagte der IAEA-Direktor bei der vom Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) ausgerichteten Diskussion.