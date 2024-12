Tausende Euro Schaden: 42-Jähriger von Internetbetrüger über den Tisch gezogen

Erneut fanden Internetbetrüger ein Opfer in Tirol. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 42-jähriger Mann von Unbekannten um mehrere tausend Euro erleichtert. Der in Innsbruck wohnhafte Deutsche, der bereits ein Konto mit digitaler Währung besaß, erhielt am 28. November ein SMS mit einem Warnhinweis und einer Telefonnummer. Als Absender schien die Kryptobörse auf, bei der der 42-Jährige registriert war.

In Sorge um sein online eingelagertes Geld rief der Deutsche die angegebene Nummer an. Ein Mann hob ab und gab an, dass es mit dem Kryptokonto des 42-Jährigen ein Problem gebe, das sofortiges Handeln erfordere. In einem 20-minütigen Gespräch überredete der Unbekannte sein Opfer, eine bestimmte App zu installieren.