Sonne, Strand und strahlende Augen: Von der Tagesstätte im Zillertal nach Caorle

Caorle - Einmal Sandstrand unter den Füßen spüren, einmal die Zehenspitzen ins Meer tauchen, einmal die Auge­n schließen und das Meeresrauschen hören – das waren Wünsche, die für einige NutzerInnen der Tagesstätte im Caritas Zentrum Zillertal bis vor Kurzem groß waren, allerdings in weiter Ferne schienen. Bis sie eine Spende von „Licht ins Dunkel“ in Erfüllung gehen ließ.

„Der ganze Urlaub war toll. Besonders die Pizza hat super geschmeckt“, erinnert sich Bernhard, einer der sechs Menschen mit Behinderung, die im Frühsommer nach Caorle in Italien fahren durften. Seine Augen leuchten, wenn er erzählt, wie wohl sich die Reisegruppe an der Adriaküste gefühlt hat. Gemeinsam mit fünf hauptberuflichen AssistentInnen und zwei Freiwilligen verbrachten sie fünf Tage in einer kleinen Ferienanlage in Caorle.