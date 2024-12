Salzburger Festspiele: Gefeuerte Schauspielchefin will Rauswurf bekämpfen

Salzburg – Marina Davydova, die entlassene Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, will ihre kürzlich bekannt gegebene vorzeitige Vertragsauflösung bekämpfen. „Ich bin überzeugt, dass meine Entlassung durch die Salzburger Festspiele rechtswidrig ist“, betont Davydova. „Selbstverständlich habe ich kein Fehlverhalten gesetzt. Ich habe meine österreichischen Anwälte bereits beauftragt, alle notwendigen rechtlichen Schritte zur Durchsetzung meiner Rechte zu setzen.“

Es sei „unschwer zu erraten, dass ich nach den Geschehnissen in Bezug auf mich in Salzburg von Gefühlen überwältigt bin“, so die Dramaturgin und Theaterwissenschafterin, deren Vertrag mit den Festspielen bis 2026 gelaufen wäre.