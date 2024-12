Zuversicht bei fünfter Runde: So steht es um den Handels-KV

Die fünfte KV-Runde für den Handel ist am Dienstagnachmittag gestartet. Der Kollektivvertrag gilt für mehr als 430.000 Angestellte in der heimischen Handelsbranche, die Gewerkschaft zeigt sich zuversichtlich.

Wien – Nach gewerkschaftlichen Protesten am vergangenen Freitag in Linz und am Samstag in Wien ist am Dienstagnachmittag die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Handels-KV gestartet. Vor Beginn der Verhandlungen zeigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zuversichtlich, im Laufe des Tages einen Abschluss zu schaffen.