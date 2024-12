Unbekannte Täter waren in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Diebestour in einem Mehrparteienhaus in Thaur. Sie brachen dort in den Fahrradraum ein und entwendeten daraus zwei Fahrräder – eines der Marke Genesis und ein E-Bike der Marke KTM. Den Opfern entstand dadurch ein Schaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich. (TT.com)