Güterzug erfasst in der Steiermark Lkw, Bahnstrecke gesperrt

Ein Güterzug ist in der Steiermark am späten Dienstagnachmittag mit einem Lkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich an einem beschrankten Bahnübergang bei Foirach, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Lenker und der Lokführer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Auswirkungen hatte die Kollision jedoch auf den Bahnverkehr. Die ÖBB teilten auf X mit, dass zwischen Leoben und Bruck an der Mur kein Zugverkehr möglich sei. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.