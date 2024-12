„Hier fing mein neues Leben an“: Wie Mahmood nach seiner Flucht in Tirol Fuß fasste

Für Mahmood hat im Integrationshaus in Innsbruck ein neues Leben begonnen. „Mamo“ ist 44 Jahre, Palästinenser, geboren in Syrien, geflüchtet nach Österreich. Seine Geschichte berührt.

Innsbruck – Knapp drei Jahre ist es her, dass Mamo – so wird Mahmood von seinem Umfeld genannt – die Grenze von Ungarn nach Österreich überquert hat und dabei aufgegriffen wurde. Nach monatelanger Reise, größtenteils zu Fuß, teilweise mit Schleppern in Autos. Über Traiskirchen kam er nach Fieberbrunn – von wo aus er eigentlich zurückgeschoben werden sollte. „Es gab Probleme bezüglich meiner Herkunft. Ich bin zwar in Syrien geboren, aber trotzdem Palästinenser. Das macht einen Unterschied, glaubte man mir zu Beginn aber nicht“, erinnert sich Mamo und man merkt ihm an, dass ihn das auch einige Jahre später noch bewegt.