Schwere Vorwürfe gegen Benko: „Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung“

Die italienischen Justizbehörden ermitteln rund um verschiedene Immobilienprojekte, die Benko mithilfe angeblich untreuer Bürgermeister und Beamter in Trentino-Südtirol umsetzen wollte. Die Personen, gegen die ermittelt wird, sollen zum Teil Beschlüsse der öffentlichen Verwaltung beeinflusst haben, insbesondere im Bereich der Bauspekulation in Trentino-Südtirol.

Die Leiterin der Abteilung für Stadtplanung in Bozen soll im Verdacht stehen, ihr Amt genutzt zu haben, um Genehmigungen auszustellen, ohne sich dabei an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, so die Ermittler. Sie soll eine wichtige Rolle in der mutmaßlich kriminellen Organisation gespielt haben. Sie soll auch „ein Dossier mit vertraulichen Informationen über Verwaltungsangestellte und öffentliche Bedienstete erstellt haben“, um diese zu erpressen.