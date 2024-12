Fehlbildung bei Neunjähriger operiert: Oberländer Familie musste Schulden machen

Seit ihrer Geburt litt eine junge Oberländerin unter einer seltenen Fehlbildung am Ohr. Ein Experte für den komplizierten Eingriff fand sich in Lübeck, doch die Operation war kostspielig. Erst nach der OP verkündete die Krankenkasse, nicht die kompletten Kosten zu übernehmen.

Imst – Die Operation einer extrem seltenen Fehlbildung am Ohr, die eine mittlerweile Neunjährige seit ihrer Geburt hat, stellt die Familie vor finanzielle Herausforderungen. Jahrelang waren die Eltern auf der Suche nach einer Lösung, denn Spezialisten gibt es in Österreich so gut wie keine, erzählt der Vater. „Meine Tochter hatte keine richtige Ohrmuschel und keinen Gehörgang ausgebildet. Früher war es üblich, für eine Nachbildung einen Knorpel aus der Rippe zu nehmen und daraus ein Konstrukt zu formen. Das wären zwei große Operationen gewesen.“