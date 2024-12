Mystery Shopping in Tirol: Minderjährige blitzten bei Nikotinbeutelkauf ab

TestkäuferInnen versuchten in 35 Betrieben Nikotinbeutel zu kaufen. Die Weitergabe ist in Tirol nur an Personen ab 18 Jahren erlaubt. Die Bilanz ist erfreulich.

Innsbruck – Beim Jugendschutz scheinen Tiroler Betriebe Verantwortungsbewusstsein zu haben. Zumindest, wenn es um den Verkauf von Nikotinbeuteln geht. Auf Anregung von Jugendlandesrätin Astrid Mair (VP) führte die Wirtschaftskammer Tirol kürzlich ein sogenanntes „Mystery Shopping“ in Trafiken und Verkaufsstellen wie Tankstellen oder Gastronomiebetriebe durch. Dabei versuchten minderjährige TestkäuferInnen, Nikotinbeutel zu erwerben. Überprüft wurde, ob sich die VerkäuferInnen an das Jugendschutzgesetz halten. Nikotinbeutel dürfen in Tirol ebenso wie Zigaretten, Tabak oder Wasserpfeifen nicht an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren weitergegeben werden.