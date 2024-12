Nach Haftbefehl in Trient: Formaler Entscheid über Benkos Auslieferung soll noch vor Weihnachten fallen

Nach der Erlassung eines Haftbefehls in Trient gegen den Signa Gründer muss auf formaler Ebene das Landesgericht Innsbruck noch über das Ersuchen aus Italien entscheiden. Dies wird aber nur als pro forma Entscheidung angesehen, da der Investor nicht ausgeliefert werden darf. Danach muss die Staatsanwaltschaft Innsbruck ein eigenes Ermittlungsverfahren prüfen.

Innsbruck, Trient – Nach der Erlassung eines Haftbefehls gegen Signa-Gründer René Benko durch die Staatsanwaltschaft Trient im Zuge von Ermittlungen gegen insgesamt 77 Personen am Dienstag muss der einstige Multimilliardär weiter weder Festnahme noch Auslieferung befürchten. Formal muss über das „Ersuchen“ der Italiener aber noch vom Haft- und Rechtsschutzrichter am Landesgericht Innsbruck entschieden werden. Dies dürfte voraussichtlich noch vor Weihnachten passieren, erfuhr die APA am Mittwoch.