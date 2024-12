Innsbruck Winter Dance Festival präsentiert facettenreiches Side-Event-Programm

Auch im zweiten Jahr gelingt es Enrique Gasa Valga als künstlerischem Direktor die Magie von Musik und Bewegung mit der Schönheit der Tiroler Berglandschaft in einem Festival zu vereinen.

Es sind Konzerte, Tanzabende, öffentliche Proben und Workshops, die das Festivalprogramm im kommenden Jahr rund um Highlights wie die Uraufführungen von Dorian Gray und Carmina Burana komplementieren. Besucher.innen können so selbst Teil des Innsbruck Winter Dance Festivals werden und gemeinsam mit international renommierten Tänzer:innen und Musiker:innen in die faszinierende Welt von Tanz und Musik eintauchen.

Am 17. Februar feiert Enrique Gasa Valga, der künstlerische Direktor des Innsbruck Winter Dance Festival, in der Piano Bar seine Geburtstagsparty.

Mit neuen Veranstaltungsorten wie dem Hoadl Haus in der Axamer Lizum und schon etablierten Locations wie dem Treibhaus oder dem Linedancemoves Studio in Telfs können Innsbruck und seine Feriendörfer ganz neu als Bühne für kreatives Schaffen entdeckt werden.

Zu den musikalischen Highlights zählen neben der bereits aus dem vergangenen Festival bekannten Bandformation rund um Cucurucho Valdés und Ray Fernández die talentierte Bozner Sängerin Greta Marcolongo, die bereits für ihre Rolle in Great Gatsby und Frida-Pasión por la vida vom deutschen und spanischen Publikum gefeiert wurde. Hinzu kommen Workshops in Kooperation mit Weltstars wie Federica Valla und Leo Maindron in den verschiedensten Tanzrichtungen, darunter Swing, Musical Dance, Ballett und Modern Jazz Dance.