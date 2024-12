Biathlonstars freuen sich auf den Heimweltcup in Hochfilzen

Das ÖSV-Biathlon-Team konnte sich bereits beim Saisonauftakt in Kontiolahti über gute Leistungen freuen. Vom hohen Norden geht es für Anna Gandler, Lisa Hauser, Felix Leitner und Co direkt zur zweiten Weltcupstation nach Hochfilzen. Die Vorfreude der Tiroler Loipenjäger ist riesengroß. „Hochfilzen ist immer ein absolutes Highlight. Vor heimischem Publikum, den Freunden und der eigenen Familie an den Start zu gehen ist einfach etwas ganz Besonderes – ebenso wie die einzigartige Stimmung im Stadion und entlang der Strecke“, fiebert Lisa Hauser den Rennen in ihrer Heimat bereits entgegen. Das Rennprogramm verspricht dabei nicht nur für die Athlet:innen drei intensive Tage, sondern auch für die Fans ein unvergessliches Biathlon-Erlebnis.

Mit täglich zwei Rennen erwartet die zahlreichen Zuseher:innen heuer ein äußerst kompaktes und actionreiches Programm. Den Auftakt bilden am Freitag (13.12.) die Sprintrennen. Dabei geht es für das Ski Austria Team mit guten Platzierungen auch darum, sich eine gute Ausgangsposition für die ersten Verfolgungsrennen der Saison am Samstag zu schaffen. Mit den Staffelbewerben geht das dreitägige Biathlonfest am Sonntag zu Ende. Die ÖSV-Mannschaft ist bis in die Haarspitzen motiviert, doch die Konkurrenz ist auch in diesem Jahr groß. Die Stars aus Skandinavien, Frankreich sowie Italien und Deutschland haben bereits beim Saisonauftakt wieder stark aufgezeigt. Umso wichtiger also die Unterstützung der Fans, wie auch Felix Leitner weiß: „Wenn die vielen Tausend Fans entlang der Strecke jubeln und uns beim Zieleinlauf so richtig anfeuern, gibt das schon nochmal einen deutlichen Schub“, freut sich der Tiroler auf den Heimvorteil. Die Siegerehrungen finden jeweils direkt im Anschluss an die Wettkämpfe statt und rund um die Rennen sorgt ein buntes Programm im Fantreff dafür, dass der Jubel nicht nachlässt. Am Freitag und Samstag steigt zudem im Kulturhaus Hochfilzen die Biathlon Party. Auch die Jüngsten können sich heuer auf ein besonderes Fest freuen, wenn Hochfilzen zum Tag der Schulen einlädt.