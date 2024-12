Osttiroler verriet Zugangsdaten zu Kryptoplattform: Hoher fünfstelliger Eurobetrag weg

Einem Betrüger ist kürzlich ein 49-jähriger Osttiroler auf den Leim gegangen. Der Mann investierte bereits seit 2021 in Kryptowährung. Nun erhielt er eine SMS, in der er gewarnt wurde, dass jemand auf sein Konto zugreife. Er rief den Absender der Nachricht an. Ein angeblicher Mitarbeiter der Kryptoplattform bot seine Hilfe an und überredete den 49-Jährigen dazu, sein angelegtes Geld aus Sicherheitsgründen umzubuchen.