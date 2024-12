Bombendrohung am Brenner sorgte für Totalsperre von Zugstrecke und Autobahn

Brenner – Aufatmen am Brenner: Nach einer Bombendrohung und einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften konnte kurz nach 21 Uhr Entwarnung gegeben werden. Bei der Durchsuchung eines Zuges, der in Richtung München unterwegs war, wurde nichts gefunden.

Gegen 19 Uhr war der Alarm eingegangen. Ein randalierender Passagier des Eurocity-Zugs soll laut Nachrichtenagentur Ansa im Zuge einer Kontrolle von Polizisten am Bahnhof Brenner aus dem Zug gebracht worden sein und dabei gesagt haben, dass er eine Bombe in einer der Zug-Toiletten deponiert hätte. Daraufhin wurde der Zug sofort gestoppt und der Großeinsatz ausgelöst.

Während ein Spezialkommando der Polizei, das aus Bozen angerückt war, sämtliche Waggons sowie Gepäckstücke der Reisenden durchsuchte, wurde der gesamte Bahnhofsbereich evakuiert. Die etwa 300 Passagiere wurden aus dem Zug gebracht und vom Zivilschutz versorgt. Die Einsatzkräfte brachten sie in drei Sälen am Brenner unter und versorgten sie mit Essen und heißen Getränken.

In diesem Jahr sorgte eine Serie von Bombendrohungen in Österreich – davon sieben in Innsbruck – für Aufsehen. Mitte Oktober konnte schließlich ein 20-jähriger Verdächtiger in der Schweiz ausgeforscht werden. (TT.com)