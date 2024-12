Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angezündet

Mit dem traditionellen Anknipsen der mehr als 50.000 bunten Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center ist New York offiziell in die Festsaison gestartet. Musik-Stars wie die Backstreet Boys und Jennifer Hudson traten bei der auch live im Fernsehen übertragenen Show auf. Tausende Menschen schauten trotz niedriger Temperaturen vor Ort zu, zahlreiche Straßen rund um den Weihnachtsbaum mitten in Manhattan waren für Fahrzeuge gesperrt worden.