Süße Weihnachtsgrüße für die Notschlafstelle: „Wir wollen etwas zurückgeben“

„Die Menschen in Österreich helfen uns Ukrainerinnen und Ukrainern, jetzt helfen wir Österreicherinnen und Österreichern“, sagt Oleksandr. „Es ist gut, wenn man anderen helfen kann.“ Seit etwa einem Jahr lebt er in der Flüchtlingsunterkunft in der Innsbrucker Altstadt. Gebacken hat er noch nie. „Das macht normalerweise meine Frau. Und solche Kekse gibt es in der Ukraine nicht.“ Er versucht sich, unterstützt von einigen Mitbewohnerinnen, an Linzer Augen. Die ersten paar Stücke sehen noch nicht ganz perfekt aus. Aber bald haben die HobbybäckerInnen den Dreh raus.