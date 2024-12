Nach Ermittlungen gegen Benko: Bürgermeisterin von Riva del Garda verweigert Rücktritt

Rückendeckung erhielt die Bürgermeisterin von ihrer Lega-Partei. „Ich kenne Cristina Santi persönlich, sie ist eine ehrliche, anständige Person und eine gute Bürgermeisterin. Ich bin überzeugt, dass sie beweisen wird, dass sie nichts mit dem zu tun hat, was ihr vorgeworfen wird“, sagte der Chef der Lega im Trentino, Diego Binelli. Es gelte auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung.

„Volles und bedingungsloses Vertrauen in die Arbeit der Justiz“ haben inzwischen der Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi, und der Stadtrat im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trient gegen Politiker, Unternehmer und öffentliche Verwalter im Trentino und in Südtirol zum Ausdruck gebracht.

Der Bürgermeister und der Stadtrat, so heißt es in der Aussendung, bieten der Justiz „ein Höchstmaß an Zusammenarbeit“ an und bekräftigen gleichzeitig „das größte Vertrauen in ihre Mitarbeiter“.