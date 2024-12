Tiroler Taekwondo-Ass Niedermayr holte WM-Gold, Schneeberger glänzte als Fünfte

Hongkong - Die Tirolerin Leni Niedermayr holte bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft in Hongkong in der Technik-Disziplin (Poomsae) sensationell den Weltmeistertitel in der Alterskategorie Ü60. In Finale schlug Niedermayr Swee Bee Yeap aus Malaysia und kürte sich zur ersten Taekwondo-Weltmeisterin aus Österreich.