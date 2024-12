Vorweihnachtliches und weniger Vorweihnachtliches dieses Wochenende in Tirol. So schaut am Freitag der Nikolaus bei den Tiroler Kindern vorbei, Tim Bendzko schaut am Samstag Pitztal vorbei. Und das ganze Wochenende kann man bei der Tattoomesse in Innsbruck vorbeischauen.

© Böhm,APA/Ezequiel Becerra, Imago/Sven Simon