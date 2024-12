Vielfalt für Spitzenmedizin

Die gelernte Schusterin Zorica Jovanovic hat zunächst im Stubaital in der Hotellerie gearbeitet, nach der Geburt des dritten Kindes und Karenz war sie als Zimmermädchen tätig, bevor sie bei der für die Privatklinik Kettenbrücke zuständigen Reinigungsfirma einen Job als Vorarbeiterin übernahm. 2019 wechselte sie ins Team der Kettenbrücke als Leiterin der gesamten Hauswirtschaft mit 22 Beschäftigten. Dr. Anouk Gaber-Wagener kam nach beruflichen Stationen am LKH Salzburg und an der Innsbrucker Universitätsklinik vor drei Jahren als Belegärztin an die Kettenbrücke. Vita Sliusar hatte sich gleich nach ihrer Deutschprüfung beworben und ist Pflegeassistentin auf der Unfall-Orthopädie-Station.

In ihren jeweiligen Aufgabenbereichen sind sie Expertinnen, aber wenn man von woanders kommt, ist Arbeit mehr als nur ein Job. „Ich finde es besonders angenehm, hier zu arbeiten, weil die Kolleginnen sehr nett sind.“, so Zorica Jovanovic. Ihre Teammitglieder stammen aus Serbien, der Türkei, der Slowakei, Mazedonien, Bosnien, Deutschland und Österreich. Eine slowakische Mitarbeiterin bietet Deutschunterricht in Gruppen für die Kolleg*innen an, für Arbeit und Freizeit. Vita Sliusar meint: „Ich bekomme große Unterstützung von den Kollegen, die alle sehr nett sind und mir helfen.“ „Ich fühle mich als Europäerin und habe auch einige internationale Patientinnen. Da wir in Luxemburg von Anfang an Deutsch lernen, hatte ich natürlich keine Sprachbarriere, das macht vieles leichter“, ist Dr. Anouk Gaber-Wagener überzeugt. Mit den vielfältigen Berufsbildern an der Kettenbrücke bietet die Privatklinik viele berufliche Möglichkeiten für Menschen aus aller Welt.