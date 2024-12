„10 Minuten Stille schenken“: Prominente laden zum Innehalten ein

Kabarettist Thomas Stipsits motiviert mit einem 15-Sek.-Video, sich diese Auszeit zu nehmen, weil's „dann passiert!“ Und was tatsächlich in diesen stillen zehn Minuten ‚passiert‘, davon werden jeden Tag von 1. bis 24. Dez. Menschen aus ganz Österreich berichten. Aber auch alle anderen, die gerne darüber ganz kurz erzählen wollen, können ein Handy-Video von nur 15-Sek. per Mail an office@akademie-wien.at schicken, in dem sie sagen, was bei ihnen in der stillen Zeit ‚passiert‘ ist.