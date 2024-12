Wegen beschlagener Scheibe: Unfall mit drei Autos im Landecker Tunnel

Landeck – Drei Autos waren am Donnerstagvormittag im Landecker Tunnel in einen Unfall verwickelt. Ein 76-jähriger Mann fuhr mit dem Pkw von Fließ kommend in Richtung Norden. Bei der Einfahrt zum Tunnel beschlug plötzlich die Frontscheibe. Dadurch kam der Fahrer mit dem Auto über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 53-Jährigen zusammen. Dieses Auto wurde durch den Zusammenstoß auf einen dahinter fahrenden Pkw eines 35-Jährigen geschoben.