Seit 30 Jahren tätowiert Marco Schuster in Innsbruck. Damals fiel man in diesem Beruf und als tätowierter Mensch auf, erzählt er. Das Ansehen hat sich heute geändert und auch die Stile unterscheiden sich von denen in den 90er Jahren. Inwiefern, das erklärt der Tätowierer im „Tirol Live“-Gespräch Andrea Wieser.