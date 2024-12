Was die politische Krise in Frankreich für Folgen hat

Paris – Frankreichs Premier Michel Barnier hat am Donnerstag erwartungsgemäß seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Emmanuel Macron ersuchte Barnier, bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt zu bleiben. Linke und rechte Oppositionsparteien hatten Barnier am Mittwochabend im Parlament gemeinsam das Misstrauen ausgesprochen.

Nun drängt die Zeit. Barnier soll über eine Stunde lang mit Macron beraten haben. Medien zufolge wollte der Präsident noch am Donnerstag François Bayrou treffen, der bereits mehrmals Minister war und als sein Vertrauter gilt. Am Abend wollte sich Macron auch per Ansprache an die Franzosen wenden.