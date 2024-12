Nach Seebeben vor Nordkalifornien kurz Tsunami-Warnung in Kraft

In sozialen Netzwerken berichteten Menschen aus Nordkalifornien, sie hätten das Beben deutlich gespürt. Berichte über Verletzungen oder schwere Schäden an Land gab es zunächst nicht. Allerdings wurden Stromausfälle für Tausende Anrainer gemeldet. Erdstöße in Kalifornien sind keine Seltenheit. Die Gegend gilt als sehr anfällig für Erdbeben, weil dort tektonische Platten aufeinandertreffen.