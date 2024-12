23-Jährige aus Innsbruck verlor bei vermeintlichem Krypto-Geschäft Tausende Euro

Eine 23-jährige Frau aus Innsbruck ist einem Online-Betrug aufgesessen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Iranerin am 11. November über eine Social-Media-Plattform auf eine Werbeanzeige für einen Kryptowährungshandel aufmerksam. Sie folgte den vorgeschlagenen Anweisungen und installierte Software, um in eine Kryptowährung investieren zu können. Anschließend wurde sie aufgefordert, auf einer Webseite ein Konto zu eröffnen. In dem Glauben, dass sie dadurch Kryptowährung kauft, überwies die junge Frau mehrmals Geld.