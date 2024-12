Media Forward Fund fördert "andererseits" und "Dossier"

Der Media Forward Fund (MFF) hat erstmals Fördergelder für tragfähige Geschäftsmodelle im gemeinwohlorientierten Qualitätsjournalismus ausgeschüttet. In der ersten Runde kamen die beiden österreichischen Medien "andererseits" (400.000 Euro) und "Dossier" (390.000 Euro) sowie die beiden Schweizer Medien "Reflekt" (300.000 Euro) und "Tsüri" (400.000 Euro) in den Genuss der Förderung. Insgesamt hatten sich laut Aussendung 136 Medienhäuser aus dem deutschsprachigen Raum beworben.

Beim inklusiven Medium "andererseits" recherchieren und schreiben Menschen mit und ohne Behinderung, wobei neben einem Printmagazin und zwei Newslettern auch umfangreiche Recherchen in Kooperation mit großen Partnermedien veröffentlicht werden. "Im Gegensatz zu vielen anderen Medien ist 'andererseits' erfolgreich darin, echten und glaubwürdigen inklusiven Journalismus unter qualitätsjournalistischen Ansprüchen zu machen, auch wenn dieser zeit- und damit kostenintensiver ist", begründete die fünfköpfige Jury ihre Entscheidung, das Medienhaus zu unterstützen. Mit der Förderung des MFF will "andererseits" die Zahl der zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten verdreifachen. Dafür sind Relaunches der Newsletter und die Entwicklung zusätzlicher Social-Media-Formate geplant.

"Dossier" möchte die Vermittlung seiner investigativjournalistischen Arbeitsweise und einzelner Rechercheergebnisse auf der Theaterbühne ausweiten. Bereits erprobt wurde dieser "slow journalism" im Rahmen des Stücks "Aufstieg und Fall des Herrn René Benko" in Kooperation mit dem Wiener Volkstheater. Künftig soll es drei verschiedene Live-Journalismus-Formate geben und so zusätzliche zahlende Mitglieder gewonnen werden. Bewährt sich das Vorhaben, "könnte ein völlig neues journalistisches Genre mit immersivem Charakter für die Branche entstehen und sich als neues, gemeinwohlorientiertes Erlösmodell etablieren", so die Jury.