Wildunfall stoppte in Kössen alkoholisierte Lenkerin (38) mit vier Kindern im Auto

Kössen – Am Donnerstagabend kam es in Kössen zu einem Unfall. Eine 38-jährige Deutsche war mit ihrem Auto auf der Landesstraße 39 in Richtung Erpfendorf unterwegs, als sie plötzlich mit einem querenden Reh kollidierte. Das Tier überlebte den Unfall nicht, am Pkw entstand ein schwerer Sachschaden.