Der Gasa Valga Kosmos: Einblicke in ein Universum des Tanzes

Erleben Sie von 27. bis 29. Dezember im SZentrum Schwaz ein unvergessliches Tanzspektakel, das in die eindrucksvolle Welt der Tanzkunst entführt. Unter der künstlerischen Leitung des gefeierten Choreografen Enrique Gasa Valga präsentiert die Limonada Dance Company eine sorgfältig kuratierte Auswahl an szenischen Highlights ua. aus Frida, Dorian Gray, Lágrimas Negras, The Great Gatsby und Romy.

Enrique Gasa Valga lädt zum Ende des Jahres sein Publikum zu einer Reise durch sein künstlerisches Schaffen ein und vereint für einen Abend Raum und Zeit.

Knapp zwei Jahre sind vergangen, seit Enrique Gasa Valga den Weg für einen neuen Lebensabschnitt ebnete. Er gründete die Limonada Dance Company und läutete eine neue Ära des Tanzes ein, als er kurz darauf die Idee von einem Tanzfestival in Innsbruck ins Leben rief.

Können und Kreativität

Nun, vom 27. bis zum 29. Dezember, zollt er dieser Epoche und seinem choreografischen Schaffen mit einer Tanz Gala in Schwaz Tribut: „Ich habe mir vorgenommen, Meilensteine meines szenischen Oeuvres in Form einer Tanz Gala zusammenzuführen und dadurch etwas Herausragendes zu schaffen: meinen Gasa Valga Kosmos!“ Vergangene, gegenwärtigen und zukünftigen Werke sollen das Publikum zu einer faszinierenden Reise durch die vielfältigen Ausdrucksformen des Tanzes entführen. Von bahnbrechenden Soli, die das Innenleben der Tänzer:innen durch filigrane, emotionale Bewegungen greifbar machen, bis hin zu atemberaubenden Gruppenchoreografien, die die Bühne in dynamische Farben und Rhythmen tauchen – die Darbietungen bieten ein beeindruckendes Spektrum an tänzerischem Können und choreografischer Kreativität.

Gasa Valga präsentiert seine choreographischen Meilensteine in einer Gala. © Peter Koren

Enrique moderiert

Ein ganz besonderer Höhepunkt des Abends ist für Gasa Valga die Moderation auf der Bühne. Mit Charme und Tiefgang will er seine Zuschauer:innen durch die einzelnen Stücke führen, Einblicke in die Entstehungsgeschichten der Choreografien gewähren und seine inspirierenden Visionen, die jedes Werk zu einem Meisterstück machen, darlegen. Zu sehen sind u.a. Sequenzen aus Dorian Gray (2025), Lágrimas Negras (2024), The Great Gatsby (2022) und Romy (2021).

Eine Gala für Freunde

Der Abend ist nicht nur eine Hommage an die Tänzer:innen und das Publikum, das seit vielen Jahren die Company treu begleitet und unterstützt, sondern auch eine Einladung, den Tanz als fortwährenden Prozess zu verstehen: als Reise durch die Zeit, die von den Einflüssen der Vergangenheit, den Fragen der Gegenwart und den Hoffnungen für die Zukunft geprägt ist. „Diese Tanz Gala widme ich zum einen meinen treuen Fans der Limonada Dance Company, aber auch neuen Rezipient:innen, die in meinen Cosmos eintauchen und sich von der Kunst des Tanzes verzaubern lassen wollen. Zudem ist dieser Abend der perfekte Anlass, die neuen Mitglieder meiner Company vorzustellen.“ so Gasa Valga weiter.

Vielfalt in Perfektion

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Limonada Dance Company für künstlerische Vielfalt und höchste Perfektion steht – einem Kollektiv, das mit Leidenschaft, Talent und Offenheit immer wieder aufs Neue die Grenzen der Tanzkunst auszuloten vermag. Tickets gibt es unter www.limonada.at