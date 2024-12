Sonic The Hedgehog 3

Und so liegt es mal wieder an Sonic, Knuckles und Tails die Welt zu retten. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn dieses Mal ist sind die Drei am kürzeren Hebel. Da ihre Fähigkeiten in jeder Hinsicht unterlegen sind, muss Team Sonic eine unerwartete Verbindung eingehen, um Shadow aufzuhalten und die Erde zu beschützen.