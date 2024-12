Im Sog von Benko-Ermittlungen: Bürgermeisterin von Riva del Garda aus Hausarrest entlassen

Trient, Innsbruck – Die Bürgermeisterin der bekannten norditalienischen Urlaubsortschaft Riva del Garda, Cristina Santi, die in den Sog der Ermittlungen gegen den Tiroler Signa-Gründer René Benko und dessen Südtiroler Steuerberater Hans Peter Hager geraten ist, ist am Freitag aus dem Hausarrest entlassen worden. Seit Dienstag hatte sie sich darin befunden. Der Hausarrest wurde durch die Pflicht ersetzt, ihre Wohngemeinde nicht zu verlassen.

Wir sind über diesen Beschluss erfreut. Die Bürgermeisterin kann jetzt in ihrer Gemeinde zurück an die Arbeit.

Die zur rechten Regierungspartei Lega gehörende Santi wurde am heutigen Freitag von den Ermittlern eine Stunde lang befragt. Sie beteuert ihre Unschuld. Ihr wird Korruption in Zusammenhang mit Immobilienprojekten am Gardasee vorgeworfen, an dem Benko beteiligt war. „Wir sind über diesen Beschluss erfreut. Die Bürgermeisterin kann jetzt in ihrer Gemeinde zurück an die Arbeit“, kommentierte Ilaria Torboli, Anwältin Santis.