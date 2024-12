„Meine Frau wusste vor der Heirat nicht, dass ich beim Mossad bin“

Ram Igra war in einer leitenden Position beim Mossad, dem israelischen Geheimdienst. Marlene Forgber von der Medienakademie hat ihn beim Mediengipfel in Lech interviewt. Der seit 1999 pensionierte Agent weiß, wie er den Mythos Mossad aufrechterhält.

Draußen mit Menschen zu arbeiten, das ist das Aufregendste, das Erfüllendste, was man machen kann. Was ein Agent genau macht, werde ich aber nicht sagen. Nur so viel: Geheimdienste wissen alles über dich. Es ist alles in deinem Handy.