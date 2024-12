Herausforderungen, Konflikte und Chancen: Der Mediengipfel in Lech im Livestream

Der 16. Europäische Mediengipfel in Lech am Arlberg findet am Ende eines Jahres der Entscheidungen statt. In den USA kommt es zu einer Neuauflage der Präsidentschaft von Donald Trump, auch in der EU und Österreich kommt es zu großen politischen Verschiebungen. Es sind Richtungsentscheide, die anstehen – in einer Zeit geopolitischer Herausforderungen und kriegerischer Konflikte.