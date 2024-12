Vor Krampus geflüchtet: Zehnjähriger in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr lief ein zehnjähriger Bub im Innsbrucker Stadtteil Pradl vor einem Krampus davon. In der Langstraße lief das Kind laut Polizei zwischen zwei parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem Wagen, der von einem 27-jährigen Österreicher gelenkt wurde, erfasst.

Der Bub wurde auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw und dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen blieb. Der Zehnjährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht, der Lenker des Autos blieb unverletzt, am Wagen entstand jedoch Sachschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)