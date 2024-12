Südkoreas Präsident entschuldigt sich wegen Kriegsrechts

Kurz vor der Abstimmung über einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren hat sich Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol am Samstag für das vorübergehende Verhängen des Kriegsrechts entschuldigt. In einer live übertragenen TV-Ansprache übernahm Yoon die "rechtliche und politische Verantwortung" für sein Handeln. Über seine Zukunft solle seine Partei entscheiden. Kurz danach bekräftigte der Chef von Yoons Partei, Han Dong-hoon, ein Rücktritt des Staatschefs sei unvermeidlich.

In der TV-Rede versprach der Präsident zudem, dass so etwas unter seiner Führung nicht wieder geben werde. Es gebe Gerüchte, dass es erneut zu einer Ausrufung komme, sagte der Präsident im Fernsehen. "Lassen Sie es mich klar sagen: Es wird niemals so etwas wie ein zweites Kriegsrecht geben", fuhr Yoon fort. Es war das erste Mal, dass sich Yoon seit Beginn der Staatskrise direkt an die Öffentlichkeit gewandt hat.