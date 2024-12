Südkoreas Präsident: Partei soll über Zukunft entscheiden

Nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts hat Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol erklärt, seine Partei solle über seine Zukunft entscheiden. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei den Bürgern, die sehr erschüttert waren", so Yoon am Samstag in einer TV-Ansprache an die Nation. Kurz danach bekräftigte der Chef von Yoons Partei, Han Dong-hoon, ein Rücktritt des Staatschefs sei unvermeidlich. Yoon hatte am Dienstag wegen eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen.