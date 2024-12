Notre-Dame feierlich wiedereröffnet

Die bei einem Brand im April 2019 schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist feierlich wiedereröffnet worden. Die Türen des frisch restaurierten gotischen Bauwerks öffneten sich Samstagabend, nachdem der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich drei Mal mit dem Bischofsstab an das Hauptportal geklopft hatte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte zahlreiche Staats- und Regierungschefs - darunter Kanzler Karl Nehammer - zu der Feier in Notre-Dame.

Macron sagte in seiner Ansprache vor den rund 1.500 geladenen Gästen in der Kathedrale, die Restaurierung der Kirche innerhalb von fünf Jahren habe bewiesen, wozu Frankreich in der Lage sei. "Wir haben wiederentdeckt, wozu große Nationen in der Lage sind: das Unmögliche zu schaffen", sagte er. "Diese Kathedrale ist ein glückliches Sinnbild dafür, was eine Nation sein kann und was die Welt sein sollte."