Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris

Die Voraussagen des Wetterdiensts Météo-France von Windböen bis zu 80 Stundenkilometern "zwangen uns, die Vorbereitungen neu zu organisieren", teilten der Elysée-Palast und die örtliche Diözese am Freitagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Ursprünglich sollte die Eröffnungsfeier um 19.00 Uhr auf dem Vorplatz der Kathedrale beginnen. Nach einem Film zu Ehren der Feuerwehrleute und Handwerker wollte Präsident Emmanuel Macron eine Ansprache halten. Erzbischof Laurent Ulrich sollte anschließend nach katholischem Ritus die Tore der Kathedrale öffnen, indem er drei Mal mit dem Bischofsstab an sie klopft, und in der Folge als erster einziehen, gefolgt von sämtlichen Gästen. Wie dieses Procedere nun abgeändert werden soll, war noch nicht bekannt.

In Notre-Dame zu spielen, sei für ihn ein unvergesslicher Moment, sagte Lang Lang der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Paris. Das sei großartig gewesen, beim Spielen habe er den intimsten Dialog mit der Kathedrale gehabt, das habe er sehr genossen. Die Erkundung der Akustik war für den 42-jährigen Pianisten Herausforderung und Freude zugleich. Man habe das Klavier an verschiedenen Orten in der Kathedrale platziert, um die beste Akustik zu finden: "Das war einfach majestätisch." Für den chinesischen Star war es der erste Auftritt in der Notre-Dame.