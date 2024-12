Neuer Covid-Impfstoff von Novavax Mitte Dezember verfügbar

Ab spätestens Mitte Dezember wird der aktualisierte COVID-19-Impfstoff des Impfstoff-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) auch in Österreich verfügbar sein. Eine erste Lieferung ist diese Woche in Österreich eingetroffen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Eine Auffrischung wird auch jetzt noch empfohlen.

Der Proteinimpfstoff von Novavax ist an die JN.1-Varianten angepasst, wirkt aber laut Hersteller auch gegen deren (aktuell zirkulierende) Untervarianten, u.a. KP2.3, KP.3, KP 3.1.1 und LB.1.1. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, der angepasste Impfstoff von Novavax biete eine Alternative zum verfügbaren mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer, in der Wirksamkeit seien sie "nahezu gleich".

Eine Auffrischungsimpfung sei "nach wie vor empfohlen". Diese verringere auch weiterhin nachweislich das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Auch verwies man im Ministerium auf die in den nächsten Wochen zu erwartenden Zusammenkünfte größerer Personengruppen in Innenräumen und höherer Reiseaktivitäten über die Feiertage, was das Ansteckungsrisiko erhöhe. Das gelte im Übrigen auch für die Influenza-Impfung. Eine gleichzeitige Verabreichung beider Impfungen sei medizinisch möglich und "durchaus sinnvoll".