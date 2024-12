17-jähriger Autofahrer prallte bei Telfs in Felswand, zwei Personen verletzt

Telfs – Am Freitagabend war ein 17-jähriger Österreicher mit einem Pkw auf der L 36 von Seefeld kommend in Richtung Telfs unterwegs, als es gegen 20 Uhr zu einem Unfall kam. Mit ihm im Auto saß ein ebenfalls 17-jähriger Österreicher.

In einer Rechtskurve geriet das Auto auf der linken Frontseite in eine Felswand, wobei sich das Fahrzeug drehte und stark beschädigt stehen blieb. Durch den Aufprall wurden beide Jugendliche verletzt und mussten nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.