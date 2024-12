Derbyfluch beendet: Kufstein feierte vor über 800 Fans späten Heimsieg gegen Kundl

Kundl - Saisonübergreifend hatten die Kufsteiner Drachen gegen die Kundler Krokodile zuletzt in der Ö-Eishockey-Liga drei Derbys in Serie verloren. Am Freitag drehte sich der Spieß um. Vor über 800 Zuschauern feierte Kufstein gegen stark ersatzgeschwächte Gäste einen späten 1:0-Heimerfolg. Als Goldtorschütze durfte sich Fabian Nußbaumer feiern lassen (55.). Zuvor hatten sich die dominierenden Hausherren mit Neo-Legionär Ethan Browne am überragenden Kundl-Goalie Jakub Kostelny lange die Zähne ausgebissen.

In der Tabelle überholte Kufstein den Lokalrivalen und kletterte vorübergehend auf Platz zwei hinter dem überlegenen Tabellenführer Lustenau. Hohenems (in Wattens) könnte aber schon am Samstag wieder vorbeiziehen. In der Tiroler Eishockey Liga feierte Wattens II am Freitag einen klaren 4:0-Heimerfolg über Kufstein II.