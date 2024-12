Prozess wegen Entführung und Körperverletzung in Linz: Angeklagter in Tirol wohnhaft

Bei einem in Linz über die Bühne gegangenen Prozess wegen Entführung war auch ein in Tirol lebender Mann angeklagt. Die Geschworenen berieten stundenlang und kamen schließlich zu einem rechtskräftigen Urteil.

Linz – Nach stundenlanger Beratung der Geschworenen ist in der Nacht auf Samstag im Entführungsprozess in Linz das Urteil gefällt worden. Das Landesgericht verhängte über vier Männer und eine Frau Haftstrafen. Mindestens einer der Angeklagten soll in Tirol wohnhaft sein.