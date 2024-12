Wohngebäude in Den Haag explodiert, vier Verletzte und zahlreiche Vermisste

Den Haag – Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude im niederländischen Den Haag hat es mindestens vier Verletzte gegeben.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das Gebäude nach der Explosion am Morgen teilweise ein. Die Löscharbeiten dauerten an und Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. (APA, dpa)