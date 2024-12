Norris holte Pole Position, McLaren steht vor Teamtitel

Die favorisierten McLaren nehmen das 24. und letzte Rennen der längsten Formel-1-Saison der Geschichte am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) aus der ersten Reihe in Angriff. Lando Norris fuhr am Samstag im Qualifying in Abu Dhabi vor Oscar Piastri auf die Pole Position. McLaren steht vor dem Gewinn der Konstrukteurs-WM. Carlos Sainz startet für den Rivalen Ferrari von Platz drei, Charles Leclerc nach Platz 14 in der Quali und einer Strafe aber aus der letzten Reihe.