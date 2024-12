ÖSV-Adler Tschofenig flog der Konkurrenz in Wisla um die Ohren

Skispringer Daniel Tschofenig hat in Wisla mit Nervenstärke als Letzter am Bakken seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 22-jährige Kärntner setzte sich am Samstag mit zweimaliger Bestweite, aber nur 1,4 Punkte vor dem Schweizer Gregor Deschwanden und 2,9 vor dem formstarken Deutschen Pius Paschke durch. Die Stockerl-Serie der Österreicher ist somit weiter intakt. Auch im fünften Saison-Bewerb landete zumindest ein ÖSV-Springer am Podest.