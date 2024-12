Zwei Verletzte bei schwerem Radunfall in Innsbruck: Verursacher flüchtete

Innsbruck – Zu einem Unfall mit drei beteiligten Radfahrern kam es am Samstagnachmittag in Innsbruck. Gegen 16 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Kärntner Straße in Richtung Osten. Vor ihm war ein derzeit unbekannter Radfahrer unterwegs, mit dem der 41-Jährige bereits in der Museumstraße eine verbale Auseinandersetzung hatte. Der Streit setzte sich in der Kärntnerstraße fort.